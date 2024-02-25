مينسك ترد على مزاعم واشنطن بتزوير الانتخابات: كفاكم لعب دور شرطي العالم واهتموا بمشاكلكم

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية البيلاروسية، إيغور كاربينكو، ردا على اتهامات واشنطن بتزوير الانتخابات، إن الولايات المتحدة بحاجة للكف عن لعب دور شرطي العالم والاهتمام بمشاكلها.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بيلاروس بأنها صورية وجرت “في أجواء من الخوف” ودون إجراءات ديمقراطية.

وقال كاربينكو في مؤتمر صحفي عقد الأحد للتعليق على تصريحات الخارجية الأمريكية: لا أعرف كيف قيموا كل شيء عن بعد، إنه أمر غريب للغاية.. ليكفوا في الولايات المتحدة عن ممارسة دور شرطي العالم، وليهتموا بمشاكلهم الداخلية".

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وأكد أن هناك تساؤلات كثيرة مثارة حول الانتخابات في الولايات المتحدة نفسها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ولأول مرة تعتمد بيلاروس الانتخاب بنظام يوم الاقتراع الموحد، وذلك استنادا لدستور الجمهورية المعدل في فبراير 2022. حيث سيتم انتخاب نواب البرلمان والمجالس المحلية في وقت واحد لمدة خمس سنوات.

وفي السابق كانت بيلاروس تشهد انتخابات منفصلة للبرلمان والمجالس المحلية خلال الفترة الانتخابية التي كانت تمتد لأربع سنوات.

المصدر: ريا نوفوستي