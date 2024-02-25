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لوكاشينكو يؤكد فشل أي خيار للإطاحة بالسلطة في بيلاروس

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لوكاشينكو يؤكد فشل أي خيار للإطاحة بالسلطة في بيلاروس
Sputnik
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أعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته بأن معارضي حكومة بلاده لن يتمكنوا من تنفيذ أي من خيارات الإطاحة بها.

وقال لوكاشينكو، للصحفيين في مركز الاقتراع بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية المحلية: "في بيلاروس لن ينجح أي من خياراتهم، حتى الأكثر تطرفا،. نحن نعرف كيفية استخلاص النتائج من أخطائنا السابقة. لذلك، ليس لديهم ما يأملون فيه".

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وأكد الرئيس لوكاشينكو، أنه سيشارك حتما في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجمهورية.

وأضاف: "طبعا سأشارك، سأشارك".

المصدر: تاس

 

 

 

 

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