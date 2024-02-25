وزيرة خارجية ألمانيا تهرب إلى ملجأ في أوديسا بعد إنذار عن غارة جوية

أفادت صحيفة Zeit بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اضطرت إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا، بسبب إنذار من غارة جوية.

قبل ذلك، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الألمانية وصلت في زيارة إلى مدينة أوديسا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لأسباب أمنية.

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ونقلت الصحيفة عن مراسل رافق الوزيرة خلال الزيارة: "اضطرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لمدينة أوديسا، للاختباء في أحد الملاجئ لفترة وجيزة بعد إشارة غارة جوية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزيرة غادرت الملجأ بعد حوالي ربع ساعة.

من جانبها، ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن بيربوك زارت برفقة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، ميناء المدينة، وبعد ذلك تم إبلاغها بـ"الوضع الأمني ​​في منطقة البحر الأسود".

ووفقا لمعلومات وزارة التحويل الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار بغارة جوية في منطقة أوديسا يوم 24 فبراير الساعة 22.48 بتوقيت موسكو، وبعد 18 دقيقة تم إلغاء الإنذار.

المصدر: نوفوستي