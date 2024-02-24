توقيف رجلين لبنانيين بتهمة تهريب 146 لاجئا سوريا إلى قبرص

أصدرت محكمة قبرصية السبت أمرا باحتجاز رجلين لبنانيين لدى الشرطة لمدة 6 أيام للاشتباه في تهريبهما للاجئين سوريين إلى قبرص بطريقة غير شرعية.

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ووفقا للشرطة القبرصية فقد تم تعريف الرجلين بأنهما قائدا قاربين كانا يحملان 146 لاجئا سوريا ومهاجرا لبنانيا واحدا إلى قبرص.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما مواطنان لبنانيان تتراوح أعمارهما ما بين 19 و21 عاما.

وبحسب الشرطة، قال الرجلان أثناء الاستجواب إنهما غادرا مدينة طرابلس اللبنانية يوم الخميس 22 فبراير شباط، ودفع كل منهما 2500 دولار مقابل مكان على متن القاربين.

وكان أحد القاربين يحمل 30 شخصا، بينهم 6 نساء و11 قاصرا، أما القارب الثاني فحمل 117 شخصا بينهم 8 نساء و17 قاصرا.

ورصدت الشرطة القاربين بعد ظهر السبت قبالة كيب غريكو في الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة، وتم اصطحاب جميع المهاجرين إلى الشاطئ ونقلهم بعد ذلك إلى مركز استقبال المهاجرين خارج العاصمة نيقوسيا.

المصدر: أب