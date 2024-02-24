سياسية ألمانية حول تسليح أوكرانيا بالصواريخ: هل تعتقد أن روسيا ستسمح بذلك؟

قالت السياسية الألمانية سارة فاجنكنشت، إن توريد صواريخ توروس المجنحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع مع روسيا.

وأضافت السياسية فاجنكنشت خلال مقابلة مع الصحفي بول رونزايمر: في النهاية، هذا لن يحقق شيئا، إن إطالة أمد الصراع لا يمكن اعتباره مساعدة أو حماية. هل تعتقد جديا أن تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، سيجعل الأوكرانيين قادرين على طرد الروس من شبه جزيرة القرم؟ إذا كانت روسيا قوة نووية، هل تعتقد أنها ستسمح بذلك؟".

وشددت فاغنكنشت بغضب خلال حديثها، على أن الأسلحة بعيدة المدى لن تساعد الجيش الأوكراني، ولكنها فقط ستؤدي لإطالة أمد الصراع، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الخسائر.

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وقالت: أعتقد أن هذا جنون، إذا نقلنا الحرب إلى روسيا بواسطة الأسلحة الألمانية بعيدة المدى، فهذا يعني أننا قد ننقل الحرب بأنفسنا إلى ألمانيا.

صوت مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس بأغلبية ساحقة ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية للبدء بتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة من طراز توروس.

بالرغم من ذلك، وفي نفس اليوم، تم اعتماد مشروع قرار يسمح بإمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى يمكنها الوصول إلى أهداف استراتيجية في العمق الروسي، دون ذكر صواريخ توروس.

المصدر: ريا نوفوستي