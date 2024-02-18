أوكرانيا: من المستحيل أن تتمكن أوروبا من تعويض الدعم الأمريكي

استبعدت نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي في أوكرانيا، أولغا ستيفانيشينا أن تتمكن أوروبا من تعويض الدعم الأمريكي في حال رفض الكونغرس المصادقة على التمويل لكييف.

وقالت ستيفانيشينا في مقابلة مع "أوكري ــ فورم": لم تتح الفرصة أمام أوكرانيا والدول الأوروبية لإعادة ترتيب الأوضاع، لأن الأحداث في الكونغرس الأمريكي تطورت بسرعة كبيرة.

وأضافت: أبرمت اتفاقيات بشأن تقاسم التزامات المساعدات في "رامشتاين" (اجتماعات مجموعة الاتصال المعنية بالمساعدة العسكرية لكييف) لعدة شهور مقبلة. لكن الحلفاء الذين لديهم التزامات أخرى لا يمكنهم تغيير خططهم بسرعة وتزويد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية التي تم التخطيط للحصول عليها من الولايات المتحدة.

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وأشارت ستيفانيشينا إلى أن أوكرانيا حاليا ليس لديها خطة بديلة: نحن نستخلص العبر والاستنتاجات حول الثقة والمصداقية، وهذا يفرض علينا أن يكون لدينا دائما العديد من الخيارات المتوازية، حتى مع إدراك أن لدينا ضمانات ثابتة من حلفائنا، لأن أحدا لا يمكنه ضمان عدم حدوث مفاجئات.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه بدون مساعدة الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا ستواجه وقتا عصيبا للغاية. وقال إن أوروبا يجب أن تزيد مساهمتها.

أرسلت الإدارة الأمريكية طلبا قبل أربعة أشهر تقريبا إلى الكابيتول هيل لإقرار مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في المنطقة (منطقة آسيا والمحيط الهادئ).

في المجمل، ترغب السلطة التنفيذية الأمريكية بقيادة بايدن بالحصول على نحو 106 مليار دولار لهذه الأغراض، لكن مصير المصادقة على التمويل ما يزال غامضا في ظل عرقلة الجمهوريين للمبادرة.

المصدر: تاس