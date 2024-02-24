لندن تقر خطة للتخلص من "كارثة بيئية" عبر تصديرها إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة "تلغراف" أن عمدة لندن صادق خان، سمح أخيرا بإرسال السيارات القديمة الملوثة للبيئة لإعادة استخدامها في أوكرانيا، وتخفض بريطانيا بذلك من انبعاثات التلوث في العاصمة لندن.

وأكد عمدة لندن أنه طلب من هيئة النقل في العاصمة لندن TfL إجراء بعض التغييرات على خطة التخفيض القصوى لانبعاثات التلوث (ULEZ) بحيث يمكن استخدام مركبات الدفع الرباعي غير المتوافقة مع هذا المخطط لإرسالها إلى أوكرانيا للأغراض الإنسانية والطبية.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن خان، إلى أن هذه الخطط، التي يمكن الشروع بتنفيذها في غضون أسابيع قليلة، "ستساعد أيضا في التخلص من السيارات القديمة الملوثة للبيئة من طرقات مدينة لندن".

وبذلك سيتمكن الناس من التبرع بالمركبات غير المؤهلة لصالح برنامج إنشاء "مناطق منخفضة التلوث للغاية" (ULEZ) مقابل مبالغ مالية.

وجاء في مقال الصحيفة: "سيتم نقل السيارات المتبرع بها إلى السلطات الأوكرانية وشركائها لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية".

المصدر: نوفوستي