نائب أمريكي يدعو لنقل مقر الأمم المتحدة من بلاده نصرة لإسرائيل

اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا، مات غايتس، وقف تمويل بلاده لمنظمة الأمم المتحدة وإزالة مقرها وخروجها من أراضي الولايات المتحدة.

وقال غايتس في مؤتمر بولاية فوريدا: "أريد تصفير الأموال المخصصة للأمم المتحدة من ميزانيتنا. يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن الأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة الخروج من الولايات المتحدة".

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وارتكز في مبرراته لوقف تمويل المنظمة بحجة أن موظفيها قاموا "بمهاجمة وقتل إسرائيليين".

يشار إلى أن إسرائيل اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق بتورط بعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، وقررت "أونروا" على إثر ذلك إنهاء عقود هؤلاء الموظفين.

في حين لم يتم الإبلاغ عن أعداد هؤلاء أو حتى عن مدى تورطهم في الهجوم.

وأعلنت فنلندا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا والسويد واليابان وعدد من الدول الأخرى وقف تمويل المنظمة.

المصدر: نوفوستي