ضباط ألمان متقاعدون يقترحون إنشاء "جسر للصداقة" بين موسكو وبرلين

أفادت منظمة "ضباط روسيا" بأن ممثلين عن المنظمة وضباطا متقاعدين من ألمانيا في برلين أحيوا ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا من أجل دحر النازية وقرروا تنظيم جسرا للصداقة بين الشعبين.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه "عشية 23 فبراير، قام ممثلو منظمة "ضباط روسيا" لعموم روسيا في ألمانيا وضباط ألمان بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في حديقة تيرغارتن في برلين، والذي بني تخليدا لذكرى أكثر من ثلاثة آلاف جندي وضابط من الجيش الأحمر الذين ضحوا بحياتهم في الأيام الأخيرة من الحرب".

🇷🇺 Am 22. Februar 2024 fand anlässlich des Tages des Vaterlandsverteidigers in Berlin die traditionelle Kranz- und Blumenniederlegung am sowjetischen Kriegerdenkmal in Tiergarten statt.



🔹 An der Veranstaltung nahmen der russische Botschafter in Deutschland Sergej Netschajew,… pic.twitter.com/0GOW9K6cKN — Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) February 23, 2024

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وذكر البيان أن الحفل حضره أكثر من مئة شخص، ووجه ضباط بالجيش الوطني الشعبي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة تهنئتهم إلى العسكريين الروس، حيث نقل البيان عن أحد الضباط الألمان قوله: "نريد بناء جسر هنا. جسر للسلام. جسر للصداقة. تحيا الصداقة بين شعبي ألمانيا وروسيا".

وأشار ممثلو "ضباط روسيا" إلى أن ضباط الجيش السابق لجمهورية ألمانيا الديمقراطية ما زالوا "رفاق سلاح مخلصين، مخلصين للواجب، إخوة في الصف، إخوة في السلاح"، على الرغم من تعقيدات الوضع السياسي الحالي.

وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير من كل عام بيوم "حماة الوطن"، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في مراسم وضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول قرب جدار الكرملين بمناسبة العيد.

المصدر: "نوفوفستي"