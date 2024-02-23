بيسكوف يعلق على تصريح باشنيان حول تعليق عضوية بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لقناة زفيزدا التلفزيونية، إن أرمينيا لم ترسل بعد إخطارات رسمية بشأن تجميد عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف ممثل الكرملين: "الجانب الأرمني لم يتخذ أي إجراءات رسمية بهذا الشأن. ونعتزم التواصل مع زملائنا وتوضيح معنى هذه التصريحات".

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وأشار بيسكوف إلى أنه في هذه الحالة من المهم للغاية فهم التفاصيل. وقال: "دعونا نأمل أن يشرح لنا أصدقاؤنا الأرمن كل شيء لاحقا".

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال باشينيان في تصريح لقناة "فرانس 24": "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه".

في الآونة الأخيرة، غابت أرمينيا عن اجتماعات في بعض صيغ التكامل. على سبيل المثال، لم يحضر باشينيان قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك.

المصدر: تاس