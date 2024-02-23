"إذا تطلب الأمر".. وزير دفاع فرنسا يعلن تزويد يريفان بصواريخ دفاع جوي

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو من العاصمة الأرمنية يريفان، أن بلاده ستزود أرمينيا بصواريخ دفاع جوي إذا احتاجت لها.

وقال ليكورنو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرمني سورين بابيكيان: "فيما يتعلق بقضايا الدفاع الجوي... سأتحدث عن الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى وغيرها".

إقرأ المزيد

وأضاف: "إذا... كانت أرمينيا بحاجة إليها، فسيتم نقل هذه الصواريخ أيضا وستكون تحت تصرفكم".

يشار إلى أن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قال في وقت سابق من فبراير الجاري "إن لدى الغرب رغبة في زعزعة الوضع في جنوب القوقاز، والتدخل في التسوية الأرمنية - الأذرية".

وأضاف خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن حول القضايا الأفغانية في العاصمة القرغيزية بيشكيك: "نرى أيضا رغبة الغرب في زعزعة الوضع بجنوب القوقاز، وكذلك التدخل في التسوية الأرمنية الأذربيجانية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع في هذه المناطق".

المصدر: نوفوستي