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باتروشيف: الغرب يريد زعزعة الوضع في جنوب القوقاز

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باتروشيف: الغرب يريد زعزعة الوضع في جنوب القوقاز
Globallookpress
صورة أرشيفية
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قال أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إن لدى الغرب رغبة في زعزعة الوضع في جنوب القوقاز، والتدخل في التسوية الأرمنية الأذرية.

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جاء ذلك خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن حول القضايا الأفغانية في العاصمة القرغيزية بيشكيك، اليوم الجمعة، حيث تابع: "نرى أيضا رغبة الغرب في زعزعة الوضع بجنوب القوقاز، وكذلك التدخل في التسوية الأرمنية الأذربيجانية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع في هذه المناطق".

وكانت دائرة حدود الدولة الأذربيجانية قد أعلنت، 12 فبراير، أن أحد حرس الحدود الأذربيجاني أصيب أثناء قصف من أراضي أرمينيا. وفي صباح 13 فبراير، أعلنت دائرة حدود الدولة أنها نفذت "عملية انتقامية" ردا على ذلك، ما أدى إلى تدمير نقطة عسكرية أرمينية، بينما وردت أنباء في يريفان عن مقتل أربعة عسكريين.

في سياق متصل، صرح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بأن الحادث المسلح على الحدود مع أذربيجان هو "نتيجة لسياسة باكو التدميرية"، واتهم الجانب الأذربيجاني بنيته شن عدوان عسكري واسع النطاق ضد أرمينيا، فيما رفضت الخارجية الأذربيجانية من جانبها تصريحات باشينيان، ووصفتها بأنها عارية عن الصحة، وتهدف إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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