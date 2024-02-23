ترامب يطلق وعدا انتخابيا للسجناء السياسيين في عهد إدارة بايدن

وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، بتشكيل فريق عمل لمراجعة حالات جميع السجناء السياسيين "الذين أصبحوا ضحايا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن".

وقال ترامب متحدثا إلى أنصاره يوم أمس الخميس: "جو بايدن، وبسبب عدم كفاءته بدرجة قصوى، يشكل تهديدا للديمقراطية، تهديدا كبيرا للديمقراطية".

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وأضاف: "في سبيل وقف هذه الانتهاكات المروعة للسلطة، عندما أفوز بالانتخابات، سأقوم بتعيين فريق عمل لإجراء مراجعة سريعة لقضايا جميع السجناء السياسيين الذين استهدفهم نظام بايدن ظلما".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن أنه سيسعى لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

من جهته، أعلن ترامب دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر 2022. وهو المرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري.

المصدر: تاس