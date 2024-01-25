سجن حليف ترامب لرفضه التعاون بالتحقيق في اقتحام الكابيتول (صورة)

حكم على بيتر نافارو المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرب لدونالد ترامب، بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة "رفض التعاون مع تحقيق للكونغرس بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021".

وكانت محكمة أمريكية قضت أيضا بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأمريكي السابق وهو ستيف بانون، لمدة 4 أشهر في عام 2022 لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول.

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وعلّق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون وهو ما مكنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن.

وأصدر القاضي أميت ميهتا، الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، كما فرض عليه غرامة أيضا.

وأدين بيتر نافارو في سبتمبر بتهمة رفض الحضور في فبراير 2022 وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير 2021.

وفي هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ، في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

Globallookpress

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: أ ف ب