المواجهة الأخيرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية تترقب "التكرار"

حظي الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأييد أكبر نقابة لعمال صناعة السيارات في البلاد، وأعربت الأربعاء عن دعمه، ما يمنحه قوة دفع كبيرة في مواجهة ترامب والفوز بولاية ثانية بحسب "فرانس برس".

وقال رئيس النقابة شون فين أمام حشد خلال مؤتمر بحضور بايدن "يجب أن يُستحق دعمنا. جو بايدن استحقه"، معتبرا أن ترامب يسعى "لتدمير الطبقة العاملة في الولايات المتحدة".

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بدوره خاطب بايدن الحشد قائلا "أنا أدعمكم وأنتم تدعمونني".

ويأتي هذا كله مع تسارع السباق نحو البيت الأبيض بشكل كبير عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشر.

وبعد فوز ترامب الساحق على منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هايلي في نيو هامبشر الثلاثاء الماضي معززا قبضته على ترشيح الحزب الجمهوري، جاء دور بايدن في الحصول على أنباء سارة.

إلا أن هتافات عدد من المحتجين على حرب إسرائيل في غزة، عطلت خطاب (بايدن) لمدة وجيزة، وهو أمر تكرر لليوم الثاني على التوالي، قبل أن يقتادهم حراس الأمن إلى خارج القاعة.

من جهتها دعت نقابة "عمال السيارات المتحدين" إلى وقف لإطلاق النار في غزة في ديسمبر، لتكون أكبر نقابة أمريكية تقوم بذلك، وهو موقف يتعارض مع موقف بايدن الذي دعم إسرائيل بقوة منذ هجمات 7 أكتوبر.

وقال خبير الحملات الانتخابية والعضو السابق في فريق ترامب الانتقالي كيث ناهيغيان لـ"فرانس برس": "أعتقد أنه بات سباقا بين شخصين، بين ترامب وبايدن".

المصدر: أ ف ب