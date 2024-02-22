تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "داعش" استخدم غاز الخردل في هجوم بسوريا عام 2015

أعلن فريق تحقيق دولي أن تحقيقه في هجوم وقع عام 2015 بسوريا وجد "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن تنظيم "داعش" استخدم غاز الخردل، وهو أحدث اكتشاف لاستخدام غاز سام في الحرب في سوريا.

وذكر تقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن غاز الخردل، المعروف أيضا باسم خردل الكبريت، تم استخدامه خلال الهجوم الذي وقع في الأول من سبتمبر 2015، عندما هاجم تنظيم "داعش" الإرهابي بلدة مارع.

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وجاء في التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية. وهذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

كما ورد في التقرير أن 11 شخصا "عانوا من أعراض تتفق مع التعرض لغاز خردل الكبريت".

المصدر: أ ب