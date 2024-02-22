أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن المقاومة التي يبديها الجيش الأوكراني تعتمد على أموال الغرب.

وقال كيلين في مقابلة مع قناة TRT World التلفزيونية: "لقد تم دفع ثمن المقاومة هذه من قبل المجتمعات الغربية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ونحن ندرك تماما أن أفضل مهنة الآن في أوكرانيا هي الجندي، لأنه يتقاضى أجرا جيدا جدا وبالتالي يتعين عليه القتال. ولكن بشكل عام لا أعتقد أن هناك مشاعر معادية لروسيا بشكل كبير هناك، لأن هناك روابط كثيرة بين أوكرانيا وروسيا".

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وأشار إلى أن المشاعر المعادية لروسيا موجودة في معظمها في غرب أوكرانيا، وقد تم نقلها إلى وسط أوكرانيا وكييف، وأصبحت سياسة معتمدة لحكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق من اليوم بأن عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين يرجحون أن يبدأ الغرب في دفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا حول تجميد النزاع في هذا العام. وأشارت إلى أن الخيار البديل قد يكون زيادة المساعدات المالية والعسكرية لكييف، لكن مثل هذا الاحتمال ينظر إليه في الغرب بقدر كبير من الشك.

المصدر: نوفوستي