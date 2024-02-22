رئيس وزراء بولندا: مصير أوكرانيا بات على المحك

أكد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن المعابر الحدودية مع أوكرانيا سيتم إدراجها ضمن قائمة البنى التحتية الحيوية لضمان وصول المساعدات العسكرية والإنسانية إلى هناك دون تأخير.

وقال توسك، الذي تقع بلاده على الحدود مع أوكرانيا، إن ”مصير أوكرانيا على المحك. ولست بحاجة لإقناع أحد بأن هذا يعني أن مصيرنا أيضا على المحك".

وجاءت تصريحات توسك عقب احتجاجات مزارعين بولنديين غاضبين شملت إغلاق الحدود مع أوكرانيا.

وأكد أن المعابر الحدودية وأجزاء من الطرق وخطوط السكك الحديد ستتم إضافتها إلى قائمة البنية التحتية الحيوية لضمان وصول المساعدات العسكرية والإنسانية إلى الجانب الأوكراني دون أي تأخير بنسبة 100 بالمائة.

وقال توسك إن دعم بولندا لأوكرانيا لا يتزعزع. لكنه أكد أيضا أنه يعمل على معالجة المخاوف المشروعة للمزارعين البولنديين ومساعدة بروكسل وكييف على فهم وجهة نظرهم.

وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسنكي الأربعاء إن الحصار يعيق نقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية على خط المواجهة.

وتعد بولندا إحدى نقاط العبور الرئيسية للمساعدات العسكرية والإنسانية الغربية لأوكرانيا، كما أنها تبرعت بأسلحة من ترسانتها الوطنية.

وثار المزارعون البولنديون، شأنهم شأن المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، ضد المحاصيل الزراعية الأوكرانية التي دخلت سوق الاتحاد الأوروبي. ويقولون إن المنتجات الرخيصة تؤدي إلى "كسر" الأسعار.

وفي أعقاب الاحتجاجات في بولندا هذا الأسبوع، ناشد زيلينسكي علنا توسك عقد اجتماع بين الحكومتين على حدودهما المشتركة قبل الذكرى السنوية الثانية "للغزو الروسي" لأوكرانيا التي تحين يوم السبت. لكن توسك قال، يوم الخميس، إن اجتماع الحكومتين لن يعقد إلا في 28 مارس.

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المصدر: AP