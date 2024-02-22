 
مباشر

رئيس حكومة سلوفاكيا يؤيد فرض حظر على استيراد منتجات زراعية من أوكرانيا

مال وأعمال

رئيس حكومة سلوفاكيا يؤيد فرض حظر على استيراد منتجات زراعية من أوكرانيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف - مظاهرات في إسبانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x13p

أيد رئيس حكومة سلوفاكيا روبرت فيكو الإبقاء على الحظر المفروض على إمدادات عدد من السلع الزراعية من أوكرانيا إلى البلاد.

وقال رئيس حكومة سلوفاكيا في خطاب أمام مزارعين محتجين اليوم الخميس: "تظهر المفوضية الأوروبية عدم اهتمامها بحماية المزارعين السلوفاكيين والأوروبيين، المفوضية عمياء وصماء. يجب أن نرد على ذلك بسياسة خارجية ذات سيادة لسلوفاكيا وحظر استيراد عدد من المنتجات الزراعية من أوكرانيا".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء البولندي يعد باتخاذ تدابير لحماية المزارعين
رئيس الوزراء البولندي يعد باتخاذ تدابير لحماية المزارعين

وأشار إلى أن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من الحبوب إلى الدواجن والبيض والعسل إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم أو حصص يضر بالمزارعين السلوفاكيين.

وشهدت العديد المدن في سلوفاكيا، بما في ذلك العاصمة براتيسلافا، اليوم الخميس احتجاجات حاشدة للمزارعين، على غرار دول أوروبية أخرى، وعلى رأسها بولندا.

وتأتي احتجاجات المزارعين في أوروبا في ظل حالة من الاستياء من ارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي والمعايير البيئية الصارمة وصعود أسعار الوقود والمنافسة غير العادلة أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا