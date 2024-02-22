رئيس حكومة سلوفاكيا يؤيد فرض حظر على استيراد منتجات زراعية من أوكرانيا

أيد رئيس حكومة سلوفاكيا روبرت فيكو الإبقاء على الحظر المفروض على إمدادات عدد من السلع الزراعية من أوكرانيا إلى البلاد.

وقال رئيس حكومة سلوفاكيا في خطاب أمام مزارعين محتجين اليوم الخميس: "تظهر المفوضية الأوروبية عدم اهتمامها بحماية المزارعين السلوفاكيين والأوروبيين، المفوضية عمياء وصماء. يجب أن نرد على ذلك بسياسة خارجية ذات سيادة لسلوفاكيا وحظر استيراد عدد من المنتجات الزراعية من أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من الحبوب إلى الدواجن والبيض والعسل إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم أو حصص يضر بالمزارعين السلوفاكيين.

وشهدت العديد المدن في سلوفاكيا، بما في ذلك العاصمة براتيسلافا، اليوم الخميس احتجاجات حاشدة للمزارعين، على غرار دول أوروبية أخرى، وعلى رأسها بولندا.

وتأتي احتجاجات المزارعين في أوروبا في ظل حالة من الاستياء من ارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي والمعايير البيئية الصارمة وصعود أسعار الوقود والمنافسة غير العادلة أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية.

المصدر: إنترفاكس