"طالبان" تنفذ عمليتي إعدام علنا جنوب شرق أفغانستان

نفذت سلطات حركة "طالبان" اليوم الخميس، عمليتي إعدام علنا في ملعب بمنطقة علي لالا، جنوب شرق أفغانستان.

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وشهد حشد بلغ الآلاف، عمليتي الإعدام اللتين نفذتا في منطقة علي لالا بمدينة غزني.

ولم ترد "طالبان" على طلبات الحصول على معلومات حول الشخصين اللذين أعدما، أو جريمتيهما المزعومتين.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن عدة محاكم والزعيم الأعلى لحركة "طالبان"، هبة الله أخوند زاده، أمروا بإعدامهما عقابا على جرائمهما المزعومة.

واحتشد المواطنون خارج مكان تنفيذ الإعدام محاولين الدخول، وناشد علماء الدين أقارب الضحايا العفو عن المدانين لكنهم رفضوا.

وبدأ تنفيذ عمليتي الإعدام قبل الساعة الواحدة ظهر اليوم. وتم إطلاق 15 رصاصة ثماني رصاصات على فرد واحد وسبع رصاصات على الآخر، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"

وعمليتا الإعدام اللتان وقعتا اليوم الخميس هما ثالث ورابع عملية إعدام علنية معروفة منذ استيلاء "طالبان" على السلطة عام 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو من أفغانستان.

المصدر: "أسوشيتد برس"