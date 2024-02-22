"نيويورك تايمز": واشطن أبلغت "الناتو" بوجود تهديد من روسيا لا إجماع أمريكيا عليه

نبهت وكالات المخابرات الأمريكية الحلفاء الأوروبيين في حلف "الناتو" إلى وجود تهديد من روسيا يختلف الأمريكيون أنفسهم بشكل كبير في تقييماتهم له، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

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وحسب الصحيفة، فقد عقد ممثلو المخابرات الأمريكية عدة جلسات إحاطة سرية للحلفاء في حلف شمال الأطلسي وآسيا، تمت خلالها مناقشة الاحتمال المزعوم لقيام روسيا بنشر أسلحة نووية في الفضاء هذا العام.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن ممثلي أجهزة الاستخبارات الأمريكية اختلفوا بشدة في تقييماتهم لخطط روسيا المحتملة لمثل هذا الردع النووي، فبينما يعتقد البعض أن هذا السيناريو واقعي، يرى آخرون أن روسيا قد تطلق رأسا حربيا "وهميا" غير ضار إلى المدار لإبقاء الغرب في حالة تكهن حول قدراتها العسكرية.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام أمريكية تقارير تفيد بأن تهديدا معينا للأمن القومي الأمريكي قد يكون مرتبطا بخطط روسيا المزعومة لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

ووصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية، مثل هذه التقارير بأنها حيلة أخرى من قبل البيت الأبيض، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن روسيا "كانت دائما تعارض ولا تزال تعارض بشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء".

المصدر: "نيويورك تايمز"