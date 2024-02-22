"بوليتيكو": البنتاغون سيخفض برنامج التسلح بمقدار 10 مليارات دولار

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن البنتاغون سيخفض إنفاقه بمقدار 10 مليارات دولار هذا العام امتثالا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الكونغرس لرفع سقف الدين الوطني.

وفي مقال نشر الأربعاء، قالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومساعد في الكونغرس، إن "البنتاغون يخفض برامج الأسلحة للبقاء ضمن اتفاق الديون، وستقبل الوزارة خفضا بقيمة 10 مليارات دولار بموجب سقف الإنفاق الذي أقره الكونغرس لهذا العام".

وحسب الصحيفة، فإن التخفيضات ستشمل، على وجه الخصوص، برامج الإنفاق على مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35"، والغواصات الهجومية، بالإضافة إلى مروحيات الجيش والطائرات بدون طيار. ويقدر مجمل التخفيضات بما يزيد قليلا عن 1% من إجمالي ميزانية البنتاغون البالغة نحو 850 مليار دولار.

ورغم أن هذه النسبة تبدو ضئيلة مقارنة بمجموع إنفاق البنتاغون، يشير المسؤولان إلى أن الجزء الأكبر من التخفيضات سيطال برامج تحديث الأسلحة، نظرا لاستحالة المساس بزيادات رواتب العسكريين وفواتير الموظفين الآخرين.

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وستؤثر تخفيضات الإنفاق على كل فرع من فروع الجيش الأمريكي، حيث قالت مصادر الصحيفة إن البحرية تناقش خفض تكاليف الغواصات النووية من طراز "فرجينيا"، فبعد أن خططت البحرية في البداية لتقديم طلب لشراء غواصتين جديدتين، سيتعين عليها الآن أن تكتفي بغواصة واحدة فقط.

وسيتخلى الجيش الأمريكي عن التجديد المخطط له منذ فترة طويلة لأسطول المروحيات متعددة المهام OH-58 Kiowa، واستكمال برنامج تحديث عمر خدمة Sikorsky UH-60 Black Hawk، بالإضافة إلى أسطول الطائرات بدون طيار.

أما بالنسبة للقوات الجوية الأمريكية، فسيتم هذا العام خفض النفقات لشراء مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35" بنسبة 18%.

المصدر: "بوليتيكو"