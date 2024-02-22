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رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تتنبأ بمصير "أسود" للغرب في ظل حكم نخب اليسار

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رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تتنبأ بمصير
Globallookpress
علم الاتحاد الأوروبي وعلم بريطانيا، صورة رمزية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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أكدت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس حتمية فشل الغرب بسبب الفترة الطويلة التي حكمت فيها "النخب اليسارية"، وناشدت بضرورة استعادة المحافظين للمؤسسات "التي استولى عليها اليسار".

وقالت تراس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد خلصت إلى نتيجة مفادها أن الغرب محكوم عليه بالفشل ما لم يفوز المحافظون وأن يكونوا مستعدين للسيطرة على المؤسسات التي استولى عليها اليسار".

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ولفتت تراس إلى أن القوى السياسية اليسارية حكمت لفترة طويلة جدا في العديد من الدول الغربية. واستشهدت بتعاظم مشاكل الهجرة، والإجراءات الوقائية في فلسطين، كمؤشرات سلبية على تأثيرها.

وزعمت أن "اليسار" في بريطانيا يستخدم نفوذه في إطار القضاء من أجل منع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

كما نوهت تراس بشعورها بالخوف من حقيقة انتشار الأفكار اليسارية على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل إدارة الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.

واعتبرت أن أنشطة المحافظين يجب أن تهدف ليس فقط إلى الدفاع عن مواقفهم، وإنما أيضا إلى مكافحة الأفكار اليسارية الضارة.

المصدر: نوفوستي

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