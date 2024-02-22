أنطونوف: لا يوجد إجماع في منظمة الدول الأمريكية بشأن أوكرانيا أو إدانة روسيا

لفت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إلى إنه لا يوجد بين دول نصف الكرة الغربي إجماع يتطلع إليه الأمريكيون، بشأن النزاع في أوكرانيا و"الإدانة الجماعية" لروسيا.

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جاء ذلك في بيانه نشره أنطونوف الأربعاء تعليقا على اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية الذي ورد فيه عدد من التصريحات المناهضة لروسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا ووفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال أنطونوف في بيانه: "من المهم أنه ليس كل أعضاء منظمة الدول الأمريكية، بما في ذلك لاعبون مهمون مثل البرازيل والمكسيك، يتفقون مع التفسير المتحيز للصراع في أوكرانيا. ولا يمكن الحديث عن أي إجماع إقليمي مع إدانة جماعية لروسيا، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة جاهدة".

وأشار السفير إلى أن بعض الوفود أعربت عن "عدم الرضا عن إقحام" المنظمة في مناقشة القضايا التي لا تدخل في نطاق اختصاصها، لا سيما على خلفية المشاكل المتزايدة والحادة حقا في ربوع أمريكا اللاتينية نفسها.

وتابع أنطونوف: "بدلا من صب الزيت على نار النزاع الأوكراني وجر الدول المحايدة من الجنوب العالمي إليه، الأحرى بواشنطن وأتباعها أن تهتم بتقديم المساعدة الفعالة للشركاء، فهذه هي أنواع القضايا التي ينبغي بحثها على منصة منظمة الدول الأمريكية".

وفي وقت سابق وصف الكرملين التصريحات التي أدلى بها قادة دول غربية بشأن وفاة نافالني في السجن الأسبوع الماضي، بأنها مسعورة وغير مقبولة على الإطلاق، نظرا لعدم توفر معلومات حتى الآن عن أسباب وفاته.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاستنتاجات الفورية التي خرج بها زعماء دول "الناتو" حول وفاة نافالني، تفضح ما في صدورهم.

المصدر: "نوفوستي"