الخارجية الأمريكية توضح طبيعة العقوبات الجديدة المرتقبة ضد روسيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا ستتبع نهج سابقاتها إلى جانب اتخاذ إجراءات تخص موت المعارض الروسي أليكسي نافالني.

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وأوضح ميلير في إفادة صحفية الأربعاء تعليقا على نية واشنطن الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة يوم الجمعة المقبل، أن العقوبات الأمريكية الأحادية الجديدة ضد روسيا ستسير في اتجاه الإجراءات التقييدية التي استخدمتها واشنطن سابقا ضد موسكو.

وأضاف: "دون الخوض في التفاصيل أستطيع أن أقول ما يلي: يجب أن تتوقعوا أن تتبع العقوبات الجديدة الاتجاه العام لعقوباتنا السابقة، والتي ستشمل أيضا بعض العقوبات المرتبطة بوفاة أليكسي نافالني"، مؤكدا تصريحات عدد من السياسيين الأمريكيين الذي قالوا إن حزمة العقوبات الجديدة ستكون قوية.

وتابع: "نبحث دائما عن أساليب إضافية لتقويض مصادر الموارد والدخل التابعة والداعمة لمجمع الصناعات العسكرية الروسي، التي يحتاجها لضمان استمرار جهوده العسكرية وكذلك لتقديم القائمين عليه للعدالة".

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وأكد ميللر أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الآخرين على تطوير حزم العقوبات الخاصة بها أيضا، مرحبا بموافقة سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن في 23 فبراير عن حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا "لمحاسبتها" على وفاة المعارض أليكسي نافالي.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بتوجيه من الرئيس بايدن سنعلن يوم الجمعة عن حزمة عقوبات كبيرة لمحاسبة روسيا على ما حدث مع السيد نافالني".

وأضاف أن العقوبات الجديدة ستفرض كذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.

المصدر: تاس