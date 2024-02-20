واشنطن تعتزم فرض عقوبات على روسيا بعد وفاة نافالني في السجن

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن في 23 فبراير عن حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا "لمحاسبتها" على وفاة المعارض أليكسي نافالي.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بتوجيه من الرئيس بايدن سنعلن يوم الجمعة عن حزمة عقوبات كبيرة لمحاسبة روسيا على ما حدث مع السيد نافالني".

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وأضاف أن العقوبات الجديدة ستفرض كذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حمل السلطات الروسية مسؤولية وفاة المعارض نافالني. وقال إن واشنطن تدرس عدة خيارات للعمل في هذا الصدد.

يذكر أن المعارض أليكسي نافالني توفي في معتقل "الذئب القطبي" في دائرة يامال نينيتس الذاتي الحكم بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير. وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للسجون أنه توفي بعد "وعكة صحية". ولا يزال التحقيق في أسباب وفاته جاريا.

المصدر: وكالات