"القسام" تنشر مشاهد من استهداف مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون

نشرت كتائب "القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من تصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو استهداف مقاتلي "القسام" لدبابة إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون ما أحدث انفجارا قويا في بدن المركبة.

كما أظهر المقطع استهداف جنود إسرائيليين تحصنوا بأحد المنازل باستخدام بندقية الغول.

وفي مشهد آخر أظهر المقطع استهداف تجمعات إسرائيلية باستخدام قذائف الهاون وذلك بالتعاون بين "كتائب القسام و المجاهدين".

وبينت الكتائب أن مقاتليها رصدوا عقب سلسلة العمليات السابقة طائرات إسرائيلية خلال إجلائها للقتلى والمصابين من الجنود الإسرائليين.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ138 حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.