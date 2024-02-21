كشف الأمن الفدرالي الروسي أن "المجلس البريطاني للثقافة" يدير أنشطة استخباراتية لصالح نظام كييف في مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن الأمن الفدرالي اليوم الأربعاء: "وقع تحت تأثير "المجلس البريطاني" المواطن الروسي سيرغي تشيبوكين أحد سكان قرية نوفايا ماياتشكا في مقاطعة خيرسون، حيث كان يتبنى في وقت سابق موقفا متطرفا، لكنه أدرك في الوقت المناسب أنه تم جره إلى أنشطة إجرامية أدارها "المجلس البريطاني" وأبلغ الأمن الروسي بذلك".

وجاء في البيان: "تتحقق الاستخبارات الروسية في الوقت الراهن من أنشطة "المجلس البريطاني" في المقاطعة، وتتحرى حول المتعاونين السريين معه".

وتابع: "الأهداف المعلنة رسميا لمنظمة "المجلس البريطاني" هي تطوير التعاون في مجال التعليم والثقافة والفن بين بريطانيا والدول الأخرى، فيما هذه الأهداف ستار لأنشطة المخابرات البريطانية".

وأكد أنه تم إثبات استغلال هذه المنظمة اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا للحصول منهم على معلومات عسكرية وسياسية من خلال اتصالاتهم بذويهم وأصدقائهم في مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا.

المصدر: تاس