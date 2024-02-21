أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن فكرة أن عددا قليلا من الأشخاص في واشنطن يقررون الأفكار التي يؤمن بها الأمريكيون مرفوضة.

وقال كارلسون في مقابلة مع الصحفي غلين بيك: "يتهمونني بدعم بوتين، وهذا ليس صحيحا، لكن وإن كنت كذلك، فلا بأس بذلك أيضا".

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وأشار إلى أنه "لا يرى أي مشكلة في العيش في الولايات المتحدة ودعم بوتين".

وأضاف: "أنا شخص بالغ ومواطن أمريكي ويمكنني تبني أي رأي أريده، ولا أقبل أن يقرر عدد قليل من الأشخاص في واشنطن ما أؤمن به".

وفي وقت سابق، قال كاليب موبين رئيس الوفد الأمريكي إلى مهرجان الشباب العالمي، إن مقابلة كارلسون مع الرئيس بوتين كانت اختراقا أفزع المؤسسة الليبرالية الأمريكية.

وأشار إلى أنه إذا بدأ الشخص الخوض في الحقائق حول ما يحدث في أوكرانيا، فإن ما يراه سيكون مناقضا لما تنقله "سي إن إن".

المصدر: RT