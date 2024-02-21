مزارع بولندي يرفع لافتة على جراره كتب عليها: "بوتين تصرّف مع أوكرانيا وبروكسل وحكومتنا وضع لهم حدا!"

أفادت صحيفة Zet بأن المزارعين البولنديين المحتجين على الحدود مع أوكرانيا رفعوا لافتات مؤيدة لروسيا، ومنددة بنظام كييف وسياسات الاتحاد الأوروبي.

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وأغلق أكثر من 100 جرار زراعي الطريق بالقرب من مخرج الطريق السريع A1 في قرية هورجيتشكي جنوب بولندا. فيما رفع مزارع على مقدمة جراره عبارة كتب عليها: "بوتين! تصرف مع أوكرانيا وبروكسل وحكومتنا وضع لهم حدا".

وفيما بعد كتب وزير الداخلية البولندي مارتشين كيرفينسكي على منصة "إكس" أن الشرطة البولندية قد اعتقلت المزارع الذي علق مناشدة لبوتين على جراره.

ويواجه المزارع تهما بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية وبينها إظهار الرموز السوفييتية وتبرير العدوان الروسي.

وتتواصل احتجاجات المزارعين في مناطق مختلفة من بولندا. مطالبين بالحد من استيراد المنتجات الزراعية الرخيصة من أوكرانيا أو حظرها بالكامل.

المصدر: تاس

المصدر: RT