ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن الشاحنات التي تنقل المعدات العسكرية والذخيرة إلى أوكرانيا لم تتمكن من عبور الحدود مع بولندا منذ ثلاثة أيام بسبب إغلاق المزارعين البولنديين لها.

ونقلت الصحيفة منشور أحد سائقي الشاحنات العالقة على منصة "إكس": "شاحناتي متوقفة على الحدود محملة بالمعدات العسكرية منذ ثلاثة أيام"، كما أرفق السائق صورا للشاحنات "التي يجب أن تذهب إلى وحدات المدفعية لتفريغ الذخيرة بسرعة في الموقع".

ويوم أمس الأحد، أفادت قناة TSN التلفزيونية الأوكرانية، نقلا عن شهود عيان، أن المزارعين البولنديين المحتجين لم يسمحوا عمدا لشاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية بالمرور إلى القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، الإغلاق المستمر لنقاط التفتيش والمعابر على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بأنه مثير للسخرية. مشيرا إلى أن إغلاق الحدود ليس بسبب المنتجات الزراعية بل لأسباب سياسية.

ومنذ نوفمبر 2023، نظمت شركات النقل والمزارعون البولنديون احتجاجات بشكل دوري، وأغلقوا نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بإلغاء المزايا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات من أوكرانيا بعد 24 فبراير 2022.

وفي الوقت الحالي، تم إغلاق جميع نقاط التفتيش الست على الجانب البولندي من الحدود. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قام سائقون أوكرانيون، عالقون في بولندا بسبب إغلاق نقاط التفتيش، بإغلاق الطريق السريع في منطقة نقطة تفتيش "ياغودين-دوروغوسك" تعبيرا عن احتجاجهم.

المصدر: RT