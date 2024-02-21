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تاكر كارلسون: من يزعمون أن بوتين وراء وفاة نافالني هم نفس الحمقى الذين يأكدون لنا أن أوكرانيا ستنتصر

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تاكر كارلسون: من يزعمون أن بوتين وراء وفاة نافالني هم نفس الحمقى الذين يأكدون لنا أن أوكرانيا ستنتصر
Sputnik
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قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون إن من يزعمون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضالع في وفاة أليكسي نافالني هم نفس الحمقى الذين لا يفهمون شيئا، وأكدوا لنا أن أوكرانيا ستنتصر.

وأضاف كارلسون في مقابلة مع الصحفي غلين بيك: "من يقولون إن بوتين قتل نافالني حمقى لا يفهمون شيئا، وهؤلاء هم أنفسهم من يأكدون لنا أن أوكرانيا ستنتصر.. عدد سكان روسيا أكثر بـ100 مليون نسمة من عدد سكان أوكرانيا (سكان أوكرانيا 45 مليون نسمة). روسيا لديها إمكانات صناعية هائلة وأقوى بكثير، ولم يصدق أي شخص خارج الولايات المتحدة ولو لثانية واحدة بأن أوكرانيا ستكون قادرة على النصر".

وأضاف: "بدلا من معالجة مشاكلنا الاقتصادية، يناقشون في الكونغرس كيف سيعاقبون بوتين، وأنا لا أفهم لماذا بلد مسيحي أبيض يخيف الأمريكيين لهذا الحد؟".

وعن محاولات وكالة الأمن القومي الأمريكية تعطيل مقابلته مع بوتين، قال كارلسون: "اتصل بي مراسل في "نيويورك تايمز" وسألني متى سأجري مقابلة مع بوتين، ولم تكن هناك طريقة يمكنهم من خلالها معرفة ذلك. لم أخبر أحدا حتى زوجتي وأطفالي، من الواضح أنهم قاموا مرة أخرى بتسريب معلومات إلى صحيفة "نيويورك تايمز" لتعطيل المقابلة".

 

المصدر: RT

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