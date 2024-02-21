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الخارجية الروسية: لا نلمس اهتمام واشنطن بتسوية أزمة أوكرانيا

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لا نلمس اهتمام واشنطن بتسوية أزمة أوكرانيا
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن موسكو لا تلمس اهتماما أمريكيا بالتسوية السلمية لأزمة أوكرانيا.

وأضاف: "لا نرى أي علامات على اهتمام الولايات المتحدة وأتباعها بالتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة حول أوكرانيا، معظم الأموال المخصصة للصراع الأوكراني والتي تصل إلى عشرات المليارات تبقى في الخارج وتحفز تطوير المجمع الصناعي العسكري الأمريكي".

وأكد غالوزين أن كييف تواصل مع الدول الغربية "الترويج لمبادرة زيلينسكي، ويرفضون رفضا قاطعا النظر في أي مبادرات واقعية اقترحتها دول أخرى لحل الأزمة الأوكرانية."

وفي وقت سابق، قال غالوزين إن "موسكو لم تسمع بأي مبادرات سلمية لتسوية أزمة أوكرانيا خلال الأشهر الماضية".

تابع: "حوالي عشرين دولة واتحاد إقليمي طرحوا مبادرات للتسوية بينها الصين والبرازيل ودول إفريقيا، والعديد من الأفكار التي قدمت احتوت على نقاط أساسية متفق عليها"، مشيرا إلى أن مبادرات جديدة كان لها أن تتبلور لو لم ترفض كييف ذلك مسبقا.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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