تفقّد رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف مقر قيادة قوات "المركز" بمنطقة العملية العسكرية، وقلّد أبطال تحرير أفدييفكا بالأوسمة والميداليات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: زار رئيس الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع الروسي جنرال الجيش فاليري غيراسيموف مركز قيادة قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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وقلد غيراسيموف أوسمة البطولة وميداليات الشجاعة لأبطال تحرير أفديفكا، وشكرهم على تفانيهم أمام الوطن.

واستمع إلى تقرير من القائد العام لقوات "المركز" أندريه موردفيتشيف حول الوضع على محور أفدييفكا.

وقال: "تم الانتهاء من المهمة الرئيسية وتحرير أفدييفكا. يجب أن أقول إنه تم تحريرها في وقت قصير إلى حد ما، ولكن سبق ذلك فترة طويلة من الإعداد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك السبت الماضي 17 فبراير الحالي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

وأكد القائد الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

المصدر: نوفوستي