أعلنت قوات "المركز" الروسية المستمرة بتمشيط مدينة أفدييفكا، أنها عثرت على عشرات المدرعات الأمريكية الصالحة للاستخدام، تركتها قوات كييف التي فرّت مشيا على الأقدام تفاديا لقصفها.

وقال مصدر عسكري روسي في قوات "المركز" الروسية: "حتى اليوم أحصيت أنا شخصيا حوالي عشر مدرعات BMP-1 سوفيتية، و7 إلى 8 مدرعات M113 أمريكية. لقد تخلوا عن الكثير من مدرعاتهم قبل انسحابهم، حيث كنا سندمرها بهم لو تحركت. سيتم صيانة هذه المدرعات المغتنمة واستخدامها لصالح القوات الروسية".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك السبت الماضي 17 فبراير الحالي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

وأعلن القائد الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

المصدر: نوفوستي