بوتين: سنواصل اتصالاتنا مع السعودية والإمارات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم مواصلة الاتصالات مع السعودية والإمارات، مشيدا بفكرة تحويل "الصحارى إلى تربة خصبة" التي تنفذها الرياض وأبو ظبي.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد": "فيما يتعلق بتحويل الصحراء إلى تربة خصبة. بالطبع سأواصل الاتصالات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وطلب الرئيس مازحا عدم تحويل المشروع إلى هرم مالي. مشيرا إلى أن "لدينا علاقات جيدة ومستقرة مع كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن ليس إلى هذا الحد".

الجدير ذكره، أن شركة "Desert Control" النرويجية الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، طورت طينا طبيعيا سائلا مثل الماء تقريبا (معروف باسم سائل نانوكلاي) لتحويل الأراضي القاحلة إلى مساحات خضراء، مستخدمة صحراء الإمارات كحقل تجارب.

وبعد 12 عاما من البحث، أثبتت الشركة أن معالجة التربة الغنية بالطين تحسن جودة التربة وإنتاجية المحاصيل من خلال الاحتفاظ بالمياه ومقاومة الجفاف.

وتعتبر زراعة المحاصيل في الصحراء أولوية مهمة في الإمارات العربية المتحدة، إذ أنها ترغب في زيادة الأمن الغذائي. وحاليا، تستورد البلاد حوالي 90% من طعامها.

المصدر: RT