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أشهر لقطتين جمعتا بوتين ببن زايد وبن سلمان (فيديو)

أخبار العالم العربي

أشهر لقطتين جمعتا بوتين ببن زايد وبن سلمان (فيديو)
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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دائما ما تميزت علاقات روسيا بدول الخليج بدفء خاص، لا سيما على المستوى الشخصي بين الرئيس الروسي بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد وبين بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

عشية زيارة بوتين إلى الإمارات والسعودية تداولت مواقع التواصل أبرز لقطتين جمعتا بوتين ببن زايد وبن سلمان 

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"علاقات دافئة".. بوتين يهدي محمد بن زايد معطفه وقاية من برد بطرسبورغ

وقد التقطت عدسات المصورين لقطتين مميزتين لتلك العلاقات الدافئة، حينما بدا في إحدى مقاطع الفيديو الشيخ محمد بن زايد بينما يخرج من مكان الاجتماعات وقد ارتدى معطفا يبدو أنه لبوتين، الذي أهداه معطفه للوقاية من برد بطرسبورغ.

في لقطة أخرى التقطت العدسات لحظة لقاء بوتين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في قمة العشرين، بينما بدت على وجهيهما سعادة اللقاء.

المصدر: RT

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