"علاقات دافئة".. بوتين يهدي محمد بن زايد معطفه وقاية من برد بطرسبورغ

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد معطفه للوقاية من برد بطرسبورغ.

وفيما اتضح من مقطع الفيديو أن بن زايد خرج من محل لقاء الرئيسين وقد ارتدى معطفا، يبدو أنه لبوتين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد قام بزيارة إلى روسيا، وصفتها وزارة الخارجية الإماراتية بأنها تأتي "في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة".

المصدر: RT