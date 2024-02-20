الغرب يطالب كييف بقائمة أهدافها في الأراضي الروسية

صرح مصدر مطلع لوكالة "تاس" اليوم الثلاثاء، بأن الدول الغربية تطالب أوكرانيا بقائمة الأهداف في الأراضي الروسية للتأكد من فعالية استخدام الأسلحة التي تزود كييف بها.

وقال المصدر: "إن كييف مطالبة (من الغرب) بتقديم قائمة بالأهداف على الأراضي الروسية، وتوضيح مدى المنفعة التي تحققها في استهدافها حيث يتم التشغيل والاستخدام القتالي للصواريخ الموردة لأوكرانيا تحت إشراف متخصصين في الناتو، الذين يحولون نظام كييف بالفعل إلى منظمة إرهابية مثل داعش (المحظورة في روسيا)، كل هذا يشير إلى التورط المباشر لحلف شمال الأطلسي في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية".

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وأشار المصدر إلى أن الغرب "يربط بين توريد الصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا وبين فعالية استخدامها العملي".

وأكد المصدر أن "دول الناتو التي تنقل مثل هذه الأسلحة تدرك جيدا أن نظام فلاديمير زيلينسكي يستخدم أساليب إرهابية، ويضرب أهدافا مدنية على الأراضي الروسية بهذه الصواريخ، مما يؤدي إلى مقتل مواطنين روس عزل".

وفي وقت سابق، أعرب مجلس الاتحاد الروسي عن احتجاجه على استمرار الغرب بتزويد نظام كييف بالأسلحة التي يستخدمها لقتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد وجهت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تلك المذكرة إلى أن "أي شحنة تتضمن أسلحة وجهتها إلى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا".

كما وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: "تاس"+RT