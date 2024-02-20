شويغو: بعد أن قوضت الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.. الولايات المتحدة تدرك أهمية استعادته

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة عملت على مدار سنوات على تدمير وتسخيف أهمية الحوار المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي.

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وأضاف شويغو في حديث لرئيس تحرير وكالة "تاس" الروسية أن الولايات المتحدة باتت تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة استعادة الحوار الاستراتيجي الذي عمدت إلى تقويضه.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قوت سابق اليوم إن محاولات المناوئين والخصوم التي كانت تهدف لتدمير روسيا وعزلها كلها باءت بالفشل.

وأكد بوتين خلال اجتماع مع شويغو، أن "روسيا لم تكن أبدا ضد المفاوضات ونحن دائما مع المسار الدبلوماسي، وهذا ينطبق أيضا على الوضع في أوكرانيا".

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

ووصف بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

المصدر: تاس