الخارجية الأمريكية تثمن الوساطة التركية الهادفة لعقد مفاوضات بشأن أوكرانيا

قالت يوري كيم، النائبة الأولى لمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية "نحن نقدر بشدة الدور الذي تلعبه تركيا، كما تعلمون، تركيا عضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي.

كما أشارت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للجهود الشخصية التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل المشاكل الكبرى التي ظهرت نتيجة للصراع.

وقالت كيم: نحن نقدر، على سبيل المثال، مبادرة أردوغان لإطلاق صفقة الحبوب في البحر الأسود، ولكن لسوء الحظ، لم يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بالمثل على النوايا الحسنة التي أبداها الرئيس أردوغان، وفشلت صفقة الحبوب.

وتعتقد ممثلة الدبلوماسية الأمريكية أن أنقرة يجب أن تنسق تحركاتها مع حلفائها في الناتو، مشددة على أنهم بحاجة إلى "البقاء معا في إطار الحلف. وأضافت: نأمل أن يتواصل التنسيق معنا في الوقت الذي يواجه فيه شركاء الناتو تهديدات تاريخية.

وفي الوقت نفسه، تشكك وزارة الخارجية في مقترحات موسكو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقالت كيم إن "الزعيم الروسي ينكر سيادة أوكرانيا، حتى لو تظاهر بأنه مهتم بالمفاوضات".

المصدر: تاس