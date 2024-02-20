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وزير الخارجية البرازيلي لم يعتذر للسفير الإسرائيلي عن تصريحات دا سيلفا

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وزير الخارجية البرازيلي لم يعتذر للسفير الإسرائيلي عن تصريحات دا سيلفا
Globallookpress
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امتنع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عن الاعتذار للسفير الإسرائيلي دانيال زونشاين عن تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي قارن ممارسات إسرائيل في غزة بمحرقة اليهود.

استدعى وزير الخارجية البرازيلي السفير الإسرائيلي للاجتماع بعد إعلان لولا دا سيلفا، شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن برازيل".

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وذكرت القناة: "في الاجتماع، أعرب فييرا عن عدم رضاه عن الطريقة التي عومل بها السفير البرازيلي في تل أبيب، وفقا للتقارير، لم يعتذر فييرا عن تصريحات دا سيلفا، بل عزز موقف البرازيل".

وذكرت قناة "آي 24" التلفزيونية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "وبخ" السفير البرازيلي فريدريكو ماير فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا حول الصراع في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال دا سيلفا إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، وقارنه بالفظائع التي ارتكبها أدولف هتلر ضد اليهود.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل هذه التصريحات بتجاوز للخط الأحمر.

 

المصدر: سي إن إن برازيل

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