الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية غربي روسيا

أسقطت الدفاعات الروسية ليل الثلاثاء 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية بـ3 طائرات بدون طيار ليلا، أسقطتها الدفاعات الروسية في مقاطعة بريانسك جنوبي غربي البلاد".

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يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر: RT