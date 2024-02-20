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رئيسا وزراء اليونان وبولندا يؤيدان إعادة ترشيح فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية

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رئيسا وزراء اليونان وبولندا يؤيدان إعادة ترشيح فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية
AP Markus Schreiber
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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أفادت وسائل إعلام يونانية بأن رئيسي وزراء اليونان وبولندا كيرياكوس ميتسوتاكيس ودونالد توسك وقعا على رسالة تأييد لإعادة ترشيح أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وذكرت قناة ERT-news اليونانية أن ميتسوتاكيس وتوسك وقعا الرسالة نيابة عن حزب الشعب الأوروبي الذي يمتلك أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي (177 مقعدا من أصل 705).

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واعتبر ميتسوتاكيس في رسالته أن فون دير لاين "متمسكة بتفعيل قيمنا المشتركة وحماية الوحدة والتضامن الأوروبية"، مضيفا أن فون دير لاين "تحظى بثقتنا".

يذكر أن أورسولا فون دير لاين، التي كانت وزيرة الدفاع الألمانية آنذاك، تولت منصب رئيسة المفوضية الأوروبية في عام 2019 خلفا لجان كلود يونكر.

المصدر: تاس

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