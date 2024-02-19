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الأمن الفدرالي الروسي يعترض مسيّرة بريطانية متطوّرة ويفك شفرتها (فيديو)

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الأمن الفدرالي الروسي يعترض مسيّرة بريطانية متطوّرة ويفك شفرتها (فيديو)
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اعترض الأمن الفدرالي الروسي مسيّرة بريطانية نفاثة من نوع Banshee Jet-80 وقادها للهبوط، حيث فك شفرتها ووجهتها والموقع الذي كانت تستهدفه في مدينة ماريوبول المحررة بجمهورية دونيتسك.

وأشير في بيان الأمن الفدرالي إلى أن المسيرة كانت تحمل رأسا متفجرا وزنه 7 كغ.

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وكشف فك شفرة مهمتها أنها "كانت تستهدف موقعا حيويا في البنية التحتية بمدنية ماريوبول، عبر منطقة نوفوأوزوفسكويه قبل أن تنقضّ على هدفها من خليج تاغونروغ المحاذي".

المصدر: نوفوستي

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