إعلام: الأزمة الأوكرانية أثقلت كاهل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأزمة الأوكرانية أثقلت كاهل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، متسببة بزيادة عدد الطلبات العسكرية من وزارة الدفاع في البلاد والحلفاء الأوروبيين.

وبحسب الصحيفة، شهدت صناعة الدفاع الأمريكية على مدى العامين الماضيين "زيادة حادة في طلبات الأسلحة والذخيرة"، مشيرة إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الحلفاء الأوروبيين يحاولون زيادة قدراتهم العسكرية، وأن البنتاغون يرسل أسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن النمو التراكمي في الإنتاج في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي بلغ 17.5% منذ بداية الصراع في أوكرانيا. ووفقا للمحللين الذين تحدثت معهم الصحيفة، فإن معدل النمو في القطاع العسكري خلال هذه السنوات يمكن مقارنته بالسنوات العشرين الماضية.

وفي وقت سابق، قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا ليس مجرد مشروع جيوسياسي، ولكنه أيضا مشروع تجاري.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT