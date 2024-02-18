بوتين يوضح لماذا استهل حواره مع الصحفي كارلسون بشرح موجز عن تاريخ روسيا

أوضح الرئيس فلاديمير بوتين أنه تعمّد إطلاع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون على تاريخ روسيا ليدرك الغرب طريقة تفكير روسيا، وأهمية وحساسية ما يحدث على المسار الأوكراني بالنسبة للروس.

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وأضاف بوتين في حوار مع الصحفي الروسي بافل زاروبين: "في الواقع، جذور الدولة الروسية أعمق بكثير مما عرّجت عليه في إيجازي، حيث استندت إلى نظرية نورمان لتطور روسيا" التي وضعها مؤرخون ألمان، وتشرح تاريخ روسيا من سنة 862 ميلادية.

وتابع: "أعتقد أن فهم شرحي لم يكن سهلا بالنسبة للمستمع والمشاهد الغربي، وخاصة الأمريكي. تاريخ الولايات المتحدة يزيد قليلا عن 300 عام، وأنا عدت في حديثي عن تاريخ روسيا إلى سنة 862 ميلادية. لذا أعتقد أنه لم يكن من السهل على الجمهور الأمريكي أن يفهم شرحي بدقة. ولكن مع ذلك، أعتقد أنه بالنسبة لنا، بل وللمستمعين والمشاهدين في الخارج، من الأهمية بمكان إدراك طريقة تفكيرنا وواقعنا، وأهمية وحساسية ما يحدث على المسار الأوكراني بالنسبة لروسيا".

ونشر حديث بوتين للصحفي الأمريكي كارلسون ليلة 9 فبراير، حيث استهل بوتين الحوار خلافا للسيناريو الذي توقعه كارلسون، وقدم له شرحا موجزا عن تاريخ روسيا والأراضي الروسية التي سمّيت أوكرانيا، قديما وحديثا.

المصدر: نوفوستي