مجموعة السبع تؤكد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتدعو لإطلاق سراح جميع المحتجزين

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع دعم دولهم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ضد هجمات حركة حماس والتنظيمات الأخرى، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة السلطة الفلسطينية بتولي مسؤولية قطاع غزة.

وذكر بيان مشترك للوزراء بعد اجتماعهم الأول تحت الرئاسة الإيطالية اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "أعضاء مجموعة السبع أدانوا بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة حماس وجماعات إرهابية أخرى ضد إسرائيل، والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023".

وأضاف البيان أن "أعضاء مجموعة السبع دعوا حركة حماس إلى وقف هجماتها المستمرة ضد إسرائيل وشددوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي، وطالبوا حركة حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط مسبقة".

وأعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، بحسب البيان، عن استعداد دولهم لدعم السلطة الفلسطينية في قيامها "بالإصلاحات التي لا غنى عنها"، لتمكينها من تحمل المسؤولية بعد انتهاء النزاع، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال تاياني: "نحن ندعم عمل السلطة الوطنية الفلسطينية ونطالب بإصلاح السلطة لتكون صاحبة الشأن في غزة"، مضيفا أن "الحل السياسي هو "شعبان ودولتان".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي أيضا إلى الوضع في لبنان، قائلا إننا "نعمل من أجل الاستقرار ونؤكد على الدور المهم للقوات المسلحة (اللبنانية) حتى نتمكن من محاولة نزع فتيل التصعيد الذي يقلق الجميع".

وتطرق أيضا إلى الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في البحر الأحمر قائلا: "نحن قلقون بشأن ما يحدث في البحر الأحمر. علينا واجب الدفاع عن النقل البحري والملاحة”، مضيفا "لقد أكدنا معا على أهمية الإجراء - الذي سنقرره بشكل نهائي يوم الاثنين - والذي سيؤدي إلى عملية أسبيدس البحرية، والتي ستتولى فيها إيطاليا القيادة العسكرية"، مذكرا بأنها "عملية دفاعية".

وأشار تاياني إلى أن "هذه المذبحة يجب أن تنتهي. لقد كانت عملية مطاردة حقيقية لليهود، مع سلوك يذكرنا بأزمنة المحرقة، وربما أسوأ من ذلك. حماس منظمة إرهابية وإجرامية تتحمل مسؤولية ما حدث ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. لقد طلبنا من إسرائيل أن يكون لها رد فعل متناسب"، واختتم الوزير حديثه قائلا: "هناك عدد كبير جدا من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين".

المصدر: RT + وكالات