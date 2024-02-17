ستولتنبرغ يرفض فكرة تشكيل قوة نووية أوروبية مستقلة عن "الناتو"

أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن رفضه فكرة تشكيل قوة نووية أوروبية مستقلة عن الحلف، في ظل منظومة الردع النووي الحالية في إطار "الناتو".

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وقال ستولتنبرغ في خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ الأمني: "إن فكرة تطوير نوع ما من نظام الردع النووي المشترك الموازي بين بعض أعضاء الناتو دون مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا لن تكون مفيدة ولن تؤدي إلا إلى تقويض الردع النووي (لحلف الناتو) الذي يعمل بشكل جيد منذ سنوات عديدة".

وشدد على أن كل المناقشات التي تعرض للشك النظام الموجود للردع النووي ستؤدي إلى تقويض عمل الحلف.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب مؤخرا أن الولايات المتحدة لن تدافع عن الحلف في حالة هجوم روسي عليه، مشيرا إلى أن بلدان الناتو لا تنفق أموالا كافية لتطوير دفاعها. وردا على هذا التصريح دعا عدد من الساسة الألمان والأوروبيين إلى إنشاء جيش أوروبي ودرع صاروخية أوروبية منفصلة. وفي تعليقه على هذه الدعوات صرح ستولتنبرغ أنه لا يجب أن تؤدي تصريحات ترامب إلى بداية انهيار الحلف.

المصدر: نوفوستي