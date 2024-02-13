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بعد تصريحات ترامب حول "الناتو".. الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات جديدة للدفاع عن نفسه

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بعد تصريحات ترامب حول
Globallookpress Maksim Konstantinov
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اعتبرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كاثرينا بارلي أن إنشاء مظلة نووية خاصة بالاتحاد الأوروبي محل المظلة الأمريكية قد يصبح موضوعا للمناقشة على مستوى الجيوش الأوروبية.

وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel عندما سئلت عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى رؤوس حربية نووية خاصة به: "في الطريق إلى جيش أوروبي، يمكن أن يصبح هذا أيضا موضوعا للمناقشة".

وأشارت إلى أن الردع النووي لأوروبا حاليا في أيدي حلف "الناتو".

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وأضافت: "وكما أشار الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بحق، يبقى من مصلحة الأمريكيين أن يقدموا هذه الأسلحة إلى حد كبير. وفي ضوء تصريحات دونالد ترامب الأخيرة، لم يعد من الممكن الاعتماد على ذلك".

وأكدت أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن كونها موردا للأسلحة لأوكرانيا في المستقبل، فسيتعين على أوروبا أن تتحمل هذه المسؤولية.

وأشارت إلى أنه لإنشاء جيش أوروبي مشترك، يجب على أوروبا أولا تنفيذ نظام الدفاع الجوي الأوروبي European Sky Shield وتنسيق شراء الأسلحة.

وهدد ترامب السبت أنه في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.

المصدر: نوفوستي

 

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